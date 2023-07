Ladri scatenati nella notte Danni alle auto in sosta

I ladri continuano a imperversare a Santarcangelo. Due sono finiti in manette solo pochi giorni fa: i carabinieri li hanno fermati e arrestati nei pressi di una villetta in zona stazione, via San Marino, dopo l’allarme dato dalla padrona di casa. Il giudice ha convalidato l’arresto, i ladri (entrambi nordafricani) sono tuttora in carcere in attesa della prossima udienza.

Ma i colpi continuano, e non solo nelle case. Ieri alcuni residenti si sono presentati in caserma per denunciare i danneggiamenti subiti alle proprie auto per tentati furti. Almeno due le macchine colpite, entrambe in via Tosi. Che sia stata opera di ladri, non ci sono dubbi. Hanno tentato di svaligiare le auto. Ma sono arrivate ieri anche altre denunce, e sempre per auto danneggiate – in altre zone di Santarcangelo – dai ladri. Furti che nulla hanno a che fare con i raid dei ladri nelle case delle ultime settimane. Numerosi i colpi (alcuni andati a segno, altri solo tentati) nelle case in via Celletta dell’Olio, via Vecchia Marecchia e in altre zone di Santarcangelo. In via Massarotto e in via Celletta dell’Olio alcuni residenti si sono ritrovati le recinzioni divelte dai ladri: il chiaro segno del loro passaggio, durante i vari colpi nelle case. Che quella dei furti sia tornata a essere un’emergenza a Santarcangelo lo confermano non solo le (numerose) denunce ai carabinieri, ma anche le molteplici segnalazioni, anche attraverso i social.

Dopo l’arresto dei due ladri nella zona della stagione, l’assessore alla sicurezza Filippo Sacchetti ha manifestato la volontà del Comune di aumentare le telecamere in città. "Stiamo valutando l’implementazione del sistema di videosorveglianza – ha rimarcato Sacchetti – Una migliore collaborazione tra polizia locale e forze dell’ordine, il potenziamento delle telecamere sono la strada su cui vogliamo proseguire, per poter rafforzare il presidio del territorio". Questo perché "il problema dei furti in abitazione a Santarcangelo si è intensificato durante l’estate, come era già accaduto in passato, in particolare nelle frazioni".