Ladri scatenati nella notte Nel mirino i locali sulla spiaggia

Ladri scatenati nella notte a cavallo tra mercoledì e ieri. Forse approfittando dell’eccezionale ondata di maltempo, che ha tenuto impegnate le forze dell’ordine riminesi in vari interventi di soccorso e gestione dell’emergenza, i soliti ignoti hanno preso di mira alcuni bar e locali sulla spiaggia tra Marina centro e Bellariva. Magro il bottino: nella maggior parte dei casi sono state portate via bottiglie di birra e alcolici, cibo e i pochi spiccioli che erano contenuti nel fondocassa. Ma i malviventi si sono lasciati alle spalle una scia di danni, devastando e danneggiando porte, finestre, gazebi.

"Hanno forzato la saracinesca, riuscendo a rimuovere i cardini – spiega Debora Marcaccacini, del bar Lido, all’altezza del bagno 51 –. Una volta all’interno, hanno messo completamente a soqquadro la cucina e hanno rovistato praticamente ovunque... Hanno compiuto una vera e propria devastazione, frugando anche nei congelatori che contenevano il pesce, poi se ne sono andati dopo aver arraffato bottiglie di alcolici, qualche birra, e alcuni palmari che si trovavano all’interno del locale. Il valore della refurtiva è di circa 2mila o 3mila euro, ai quali si sommano i danni causati dal raid. Già lo scorso anno avevamo subito un furto. Di recente, sempre in questa zona, se ne sono consumati degli altri". "Fortunatamente – conclude la titolare del bar – siamo stati risparmiati dal maltempo, ma lo stesso non si può dire per quanto riguarda i ladri". Sul posto è intervenuta una pattuglia della polizia di Stato, alla quale sono state affidate le indagini. Fallito, invece, il colpo ai danni del Basilico beach restaurant, situato non lontano da lì. "Attorno alle 22.30 di mercoledì – spiegano i gestori – un uomo ha provato a introdursi nel nostro locale. E’ entrato in azione a volto scoperto. Prima ha tagliato le tende del dehors, poi ha cercato di forza l’ingresso, ma non ci è riuscito. L’allarme è entrato in funzione e lo ha messo in fuga. Ovviamente abbiamo già presentato denuncia alle forze dell’ordine. Per fortuna non è riuscito a portare via niente. Sappiamo che altrove i colpi sono andati a segno, e che altrove sono stati portate via soprattutto bottiglie di alcolici".