"Ladri scatenati, ora facciamo le ronde"

Ancora furti a raffica a Bellaria Igea Marina. Continua a essere nel mirino in particolare - ma non solo purtroppo - la zona dei laghi, il Ghetto dei Pirati, tra via Garibaldi, via Bixio e dintorni. "Le modalità sembrano simili nei diversi colpi registrati in questa zon a – attacca un residen te –, cioè i ladri entrano nelle case dopo il tramonto, dopo essersi assicurati che i residenti siano momentaneamente assenti, e depredano tutto quello che trovano, nel giro di un’ora o un’ora e mezza al massimo".

"Ho perso il babbo da poco, mi hanno portato via tutti i suoi ricordi, mia mamma è distrutta, non ha più nullla di suo marito, niente – la segnalazione accorata di Fabiana Moretti, dell’omonima azienda di floricoltura –. Era da giorni che ne parlavano e oggi è toccato a noi, in via Nino Bixio a Igea Mrina ci sono stati furti continui. Ci hanno distrutto la casa e ovviamente hanno portato via tutti i ricordi di famiglia. State attenti perché ci hanno tenuti d’occhio. Siamo stati via letteralmente poco più di un’ora, domenica dalle 16,30 alle 18". "Sempre domenica pomeriggio hanno preso di mira anche la casa di fianco – aggiunge il fidanzato della ragazza –, che è disabitata da tempo. Penso che conoscessero le nostre mosse. Sono entrati spaccando una finestra al secondo piano, dopo essere saliti fino al primo, e di lì all’interno. Non avevamo sistema d’allarme, ora magari lo installeremo, purtroppo è tardi. Hanno portato via tutti i gioielli della mamma della mia ragazza, regali che il marito le aveva fatto nel corso degli anni, e anche quelli della nonna. Un furto mirato. Per fortuna non ci hanno avvelenato i due cani. Penso abbiano agito in più persone, e una li teneva a bada. Quando abbiamo chiamato i carabinieri sono arrivati subito, c’era una pattuglia in giro per segnalazioni di altri furti. Hanno ribaltato tutto, nelle camere da letto, in bagno, nella sala. E hanno spostato i quadri cercando sotto una cassaforte". "Sempre domenica, tra le 17 e le 18, erano a casa nostra, forse gli stessi", commenta Valentina P. "Stanno saccheggiando la via Bixio – afferm a Annachiara C. –. Io ho notato un furgone bianco tipo Ducato il giorno che ho avuto l’impressione mi avessero ’badato’". Nella sola via Bixio si tratta del terzo colpo negli ultimi 20 giorni. Nella strada molti lampioni sono rotti. Forse opera dei ladri per avegolarsi il lavoro. "Noi residenti siamo tutti sul chi va là, abbiamo paura", dice una donna.

"Anche io il 22 novembre sono stato visitato dai ladri – aggiunge Michele C. –, tra le 16,30 e le 19, a Igea vicino ai confini con Torre Pedrera. Denunciano l’accaduto ho scoperto che altri avevvano subnito lo stesso trattamento. Non capisco cosa aspettiamo a montare telecamere n elle vie, o a fare ronde". C’è anche chi propon e di creare una chat Whatsapp di residenti per segnalare movimenti di persone sospette: "Qualcosa di più bisogna fare, non se ne può più". "Anche io come altri abitanti sono stato visitato dai ladri", segnala un uomo. "Mi sono confrontato con carabinieri e e polizia locale – dice il sindaco Filippo Giorgetti –, saranno intensificati i controlli".

Mario Gradara