Ladri scatenati: raffica di furti nelle case

Rimini, 24 ottobre 2023 – Nuova ondata di furti a Verucchio. Le ultime visite dei soliti ignoti si sono verificate nel fine settimana sia nel capoluogo sia a Villa Verucchio. Ladri in azione sono stati segnalati in via Giovanni Pascoli in serata a Villa Verucchio, con alcuni residenti che hanno dato l’allarme anche sui social.

A Verucchio invece i topi d’appartamento sono entrati sabato in un’abitazione in via Messina (nella zona della piscina) tra le 17 alle 19 circa. Nel mirino la casa della famiglia Ricci. La coppia è ritornata intorno alle 19.20 e ha fatto l’amara scoperta.

La loro casa era stata messa sottosopra dai ladri: cassetti e armadi svuotati, buttati a terra, probabilmente nel tentativo di cercare oro o denaro. I ladri sono entrati da una porta finestra sul retro dell’abitazione al primo piano rompendo un vetro. Per fortuna i danni sono esigui, non sembra mancare nulla e la coppia ha subito presentato denuncia ai carabinieri di Villa Verucchio.

Né i Ricci né i vicini di casa hanno notato nulla di strano in zona o movimenti sospetti. "È già la terza o quarta volta in un anno che i ladri fanno visita ai miei genitori – allarga le braccia il figlio della coppia, Francesco Ricci – Come negli altri casi, si sono introdotti dalla stessa finestra rompendo il vetro". Per fortuna "non risultano ammanchi", né particolari danni. Ma c’è rabbia e paura a Verucchio, per la serie di furti nelle abitazioni degli ultimi giorni. Sugli episodi indagano i carabinieri, alla ricerca di elementi utili per risalire all’identità dei ladri.

m.c.