Ladri scatenati, svaligiata l’ottica ’Romano’. Non riesce invece il furto al bar ’Ombra’

Furto all’Ottica Romano di via Torre a Bellaria Igea Marina. Nella notte tra giovedì e venerdì, i ladri sono entrai in azione proprio quando la città era avvolta nella nebbia, intorno alle 4 di mattina. Hanno forzato una porticina del negozio e sono entrati, portando via diversi occhiali da sole e decine di montature di noti marchi, anche molto costosi. Il danno registrato all’ottica è ancora da quantificare. Si tratta del secondo furto registrato sempre all’ottica, nel giro di pochi mesi. La denuncia da parte dei titolari è arrivata ai carabinieri la mattina di venerdì, quando i proprietari del negozio si sono accorti della porta scassinata. Le indagini da parte degli uomini dell’Arma sono ancora in corso.

Un altro tentativo di furto, questa volta finito male e senza denuncia, è stato fatto invece ieri notte, intorno alle 2.30, al bar Ombra di viale Panzini. I proprietari hanno visto, attraverso le telecamere di sorveglianza, un solo uomo incappucciato che ha tentato di aprire la porta principale. Ha tentato di rompere la serratura principale ma durante le manovre non si è accorto dell’allarme collegato che è scattato in pochi secondi. Il ladro è così fuggito subito a piedi facendo perdere le proprie tracce.

r.c.