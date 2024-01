Ladri scatenati, turisti nel mirino. Raffica di furti sui mezzi pubblici

Fiera del gelato poco dolce e molto amara per diversi visitatori del Sigep. Decine le persone che, a partire da sabato scorso, sono cadute nella rete di borseggiatori e scippatori professionisti, entrati in azione soprattutto a bordo dei mezzi pubblici. I bus stracarichi di operatori diretti alla Fiera sono il terreno di caccia ideale per i ladri con le mani di velluto, che approfittando della calca eccezionale dell’ultimo fine settimana hanno messo a segno non pochi colpi, facendo sparire nel nulla i portafogli delle ignare vittime. Queste ultime, nella maggior parte dei casi, si sono accorte di essere state derubate solo una volta scese dal mezzo. A quel punto non hanno potuto far altro che recarsi in Questura o nelle caserme dei carabinieri per denunciare il furto degli oggetti personali. La sensazione è che l’appuntamento fieristico dedicato al mondo del gelato e della pasticceria, uno dei più importanti del calendario Ieg capace di registrare anche quest’anno numeri da record, abbia attirato in città piccole ‘batterie’ di borseggiatori specializzati proprio in questo genere di reati. La disattenzione dei passeggeri e la ressa a bordo dei mezzi pubblici ha naturalmente fatto il resto, permettendo ai malintenzionati di avere vita facile e di trafugare un portafoglio dopo l’altro. Basta un attimo agli specialisti del furto con destrezza per allungare la mano nelle tasche del proprio bersaglio o in uno zainetto sporgente e impossessarsi della refurtiva. Sarebbero alcune decine, al momento, le denunce e le segnalazioni finite sulla scrivania delle forze dell’ordine riminesi. Forze dell’ordine che, proprio in vista del Sigep, hanno potenziato i controlli, non soltanto per quanto riguarda l’aspetto della viabilità, ma anche sul fronte dell’ordine pubblico e della sicurezza. La maggior parte dei furti, stando a quanto emerso, non è però avvenuta all’interno della Fiera, bensì all’esterno, sui mezzi pubblici (come autobus e treni) diretti al Sigep. I più colpiti sono proprio i visitatori stranieri, forse perché considerati dai malviventi delle prede potenzialmente più facili e più redditizie. Polizia e carabinieri tengono la guardia alta e hanno ulteriormente intensificato le azioni di controllo, ma per tutti i visitatori della kermesse vale il solito invito a prestare la massima attenzione ai propri effetti personali, specialmente quando ci si trova in una situazione di grande affollamento o si utilizzo mezzi pubblici per spostarsi.