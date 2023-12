Ladri senza religione. Colpo in parrocchia: "Rubato il pulmino che usiamo per le gite"

Non c’è santo che tenga di fronte ai ladri. Nella notte tra martedì e mercoledì i soliti ignoti hanno rubato uno dei pulmini della parrocchia di San Raffaele. "Si tratta di un vecchio Fiat Ducato. Vale poco dal punto di vista economico, ma per la nostra parrocchia vale tanto. Lo usiamo per le uscite dei ragazzi e la consegna dei pacchi viveri alle famiglie in difficoltà...", allarga le braccia il parroco, don Eugenio Savino.

Il furto è stato scoperto mercoledì mattina. "Uno dei nostri volontari – racconta don Savino – era venuto a prendere il pulmino, doveva effettuare delle commissioni per conto della parrocchia. È entrato in ufficio a prendere le chiavi, ma quando è uscito non trovava il pulmino. Così è venuto a chiedermi dove l’avevamo lasciato, gli ho detto che si trovava nel solito posto, sul sagrato della chiesa. E lui ha risposto: No don, il pulmino non c’è più". Così don Eugenio e i volontari hanno scoperto che il Ducato era stato rubato. Il parroco ha chiamato i carabinieri e poi ha presentato denuncia. Le speranze di ritrovarlo non sono tante, ma nel frattempo don Eugenio ha lanciato un appello anche su Facebook, con la foto del pulmino e la targa ben in vista: "Chi lo vedesse chiami subito il 112".

Nella parrocchia ci sono le telecamere. "Abbiamo consegnato già i filmati alle forze dell’ordine – dice ancora don Eugenio – Ma siamo consapevoli che non sarà facile ritrovare il furgone". Probabile che i ladri l’abbiano preso per usarlo per altri colpi. Nel frattempo la parrocchia si ritrova senza il pulmino. "Per fortuna ne abbiamo due. Erano entrambi parcheggiati sul sagrato della chiesa, quando ci hanno rubato il vecchio Fiat Ducato". La parrocchia spera che venga ritrovato, anche perché "da quando abbiamo pubblicato il nostro appello su Facebook tanti l’hanno condiviso. In questa vicenda così triste, mi ha fatto molto piacere la vicinanza mostrata da tante persone, anche da chi non fa parte della nostra parrocchia". È ancora presto per decidere se acquistare o meno un altro pulmino. Intanto il danno è fatto, e ha sta causando già non pochi problemi alla parrocchia. "Proprio ieri – continua don Eugenio – un gruppo di giovani dell’Azione cattolica doveva prendere il furgone per andare a Livorno. A causa del furto i ragazzi hanno dovuto arrangiarsi con altri mezzi". Con Natale alle porte e le tante iniziative che la parrocchia di San Raffaele ha in serbo "questa non ci voleva proprio... Speriamo che salti fuori, prima o poi".

Manuel Spadazzi