Ladri svaligiano negozio. Rubati abiti e cassa

Notte di devastazione per il negozio di abbigliamento per bambini "Il Pollicino", situato in via Rimembranze, che è stato preso di mira dai ladri tra domenica e lunedì. Un colpo mirato, avvenuto probabilmente tra le 3 e le 5 del mattino, che ha lasciato dietro di sé una scia di distruzione. I malviventi hanno forzato l’ingresso sfondando la porta (secondo una prima ricostruzione, potrebbero aver utilizzato un fuoristrada) e infrangendo completamente la vetrina, causando gravi danni all’attività commerciale. Una volta all’interno, hanno messo a soqquadro il negozio e prelevato diversi capi di abbigliamento della nuova collezione primaverile, oltre al registratore di cassa e a un computer. Il locale è stato messo sottosopra, con merce sparsa ovunque e vetri rotti disseminati sul pavimento. A dare l’allarme è stata una residente del palazzo che, rincasando all’alba dopo un viaggio, ha notato la vetrina distrutta e ha subito contattato le forze dell’ordine. Sul posto sono intervenuti i carabinieri, che hanno effettuato i rilievi e avviato le indagini per risalire ai responsabili. Il negozio era dotato di un impianto di allarme, ma i ladri hanno agito con rapidità e determinazione, senza lasciarsi intimorire dal suono della sirena. "I carabinieri sono venuti a suonarci il campanello per informarci di quanto accaduto. Arrivati al negozio abbiamo trovato tutto completamente sotto sopra, stiamo quantificando il valore complessivo del furto" ha dichiarato la titolare, Roberta Balducci. I danni sono ingenti e il negozio forse dovrà restare chiuso per qualche giorno, il tempo necessario per riorganizzare lo spazio e ripristinare le condizioni minime per la riapertura. Da anni il negozio è un punto di riferimento per le famiglie della zona, offrendo abbigliamento per bambini dai 0 ai 16 anni. Oltre alla vendita di capi di qualità, "Il Pollicino" si è sempre distinto per il suo impegno nel sociale. Nel periodo natalizio, ad esempio, il negozio ha promosso iniziative solidali come il progetto dei "piumini gratis" per i bambini delle famiglie in difficoltà economica. L’episodio ha risvegliato nei residenti e nei commercianti la preoccupazione per furti e vandalismi. Le indagini proseguono per individuare i responsabili, mentre resta alta l’attenzione delle forze dell’ordine su episodi simili che, negli ultimi tempi, stanno creando allarme tra gli esercenti della zona.