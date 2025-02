Ladri tentano furto alla Collegiata. Il prete li scopre e li mette in fuga

Puntavano alla cassaforte. Non avevano fatto i conti con Davide Arcangeli, che è rientrato in canonica mentre i ladri armeggiavano per tagliarla e aprirla. "Mi hanno sentito e sono scappati, e così mi sono messo a inseguirli". L’intervento del parroco si è rivelato provvidenziale per sventare ieri il furto tentato alla parrocchia di Santarcangelo. "Non sono riusciti a portare via niente per fortuna. Ma – ammette il sacerdote – per noi sono stati momenti concitati. E adesso abbiamo paura che possa ricapitare". È lo stesso don Davide a raccontare quanto accaduto ieri pomeriggio alla canonica della chiesa Collegiata di Santarcangelo. "Io ero fuori, sono rientrato intorno alle 17,40. Ho sentito degli strani rumori provenire dall’ufficio di don Giuseppe Bilancioni (l’altro parroco) e un forte odore di bruciato. I ladri erano due, con i volti scoperti: mi hanno sentito arrivare e sono fuggiti". Ma don Davide non si è arreso ed è corso dietro ai malviventi. "Mi sono messo a inseguirli urlando al ladro, al ladro. Loro erano a piedi, sono scesi dalle scalette a fianco al teatro Lavatoio e io dietro di loro. Li ho persi di vista quando siamo arrivati al parcheggio ’Francolini’: da qui sono scappati in macchina". Durante l’inseguimento ci sono stati momenti di concitazione e paura. "Più volte loro si sono girati minacciandomi e facendo il gesto di usare contro di me il manganello e lo spray urticante che avevano in mano". Una volta persi di vista i ladri, don Davide è ritornato alla Collegiata e ha chiamato subito i carabinieri, che hanno fatto un sopralluogo. "Da una prima ricognizione sembra che non abbiano portati via nulla. Loro puntavano alla cassaforte, non hanno fatto in tempo perché sono arrivato io". Colpo sventato, ma "la paura resta. Perché abbiamo subito diversi furti in parrocchia in questi anni".

Manuel Spadazzi