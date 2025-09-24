Ladro di biciclette preso nel cortile di casa, colluttazione nella fuga: recuperata una mountain bike appena rubata

Rimini, 24 settembre 2025 – La polizia di Stato di Rimini ha tratto in arresto un cittadino rumeno di 32 anni, già noto alle forze dell’ordine, con l’accusa di tentata rapina impropria aggravata e resistenza a pubblico ufficiale. L’uomo è stato sorpreso all’interno del cortile di un’abitazione mentre tentava di impossessarsi di una bicicletta.

Il proprietario, richiamato dai rumori, è intervenuto per impedirgli la fuga, ma è stato aggredito verbalmente e fisicamente. Una ragazza presente ha quindi allertato la centrale operativa. Sul posto sono intervenute le Volanti, che hanno individuato il sospettato. Nonostante l’alt intimato dagli agenti, l’uomo ha cercato di scappare, dando vita a un inseguimento a piedi concluso dopo una colluttazione, durante la quale è stato definitivamente bloccato.

Gli ulteriori accertamenti hanno permesso di rinvenire in suo possesso anche una seconda bicicletta, una mountain bike rubata nella stessa mattinata agli stessi proprietari. Entrambi i mezzi sono stati riconsegnati ai legittimi proprietari.