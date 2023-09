Ladro e rapinatore con la passione dei Pokèmon

Ladro e rapinatore con la passione per i Pokémon. Forse desideroso di completare la propria collezione, un 32enne riminese ha messo a segno una vera e propria razzia nei negozi della provincia, portando via decine e decine di carte collezionabili dedicate ai ‘mostriciattoli’ per un valore complessivo che secondo alcune stime sfiorerebbe i duemila euro. A mettere la parola fine alla carriera dell’aspirante allenatore di Pokémon con il vizio del crimine ci hanno pensato i carabinieri della stazione di Miramare, che mercoledì scorso hanno dato esecuzione ad un ordine di custodia cautelare in carcere nei confronti del 32enne, ritenuto dagli investigatori responsabile di ben dieci furti e due rapine.

Tutti episodi che sarebbero stati commessi tra aprile dell’anno scorso e il luglio di quest’anno, venendo documentati e ricostruiti con dovizia di particolari dai militari della stazione di Miramare. La specialità del ladro erano soprattutto i supermercati, nei quali erano solito mettere a segno colpi trafugando tutto quello che gli capitava sotto mano, dal cibo alle creme abbronzati passando naturalmente per il suo ‘pallino’: le carte dei Pokémon, appunto, oggetto di furto in quattro distinte occasioni.

In due casi, inoltre, i tentativi di impossessarsi della refurtiva si sarebbero trasformati in vere e proprie rapine. Scoperto dal personale dei negozi derubati, il 32enne avrebbe cercato di allontanarsi con la forza, arrivando in un caso anche a causare delle lesioni al titolare del punto vendita. A seguito dell’esecuzione del provvedimento, l’indagato è stato accompagnato in carcere a disposizione dell’autorità giudiziaria per ulteriori approfondimenti.