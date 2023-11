Ladro entra all’Infermi. Sorpreso dalle guardie nascosto sotto la scrivania

Non è andato a buon fine il tentato furto messo in piedi da un 40enne nella serata di lunedì, che alle 23.30 circa si è intrufolato nell’ospedale Infermi, nel padiglione del centri di Salute mentale. Lì dove è subito scattato l’allarme anti-intrusione collegato con la sala operativa della polizia. Immediatamente sul posto si è precipitata una volante, che insieme alle guardie giurate dell’ospedale sono entrati nell’ambulatorio da cui è scattata l’allarme. Il 40enne che si era intrufolato è stato quindi pizzicato mentre tentava di nascondersi sotto una scrivania dell’ambulatorio infermieristico. Dopo un controllo dell’ambiente, gli agenti hanno accertato che il 40enne era entrato forzando una finestra e una volta dentro aveva scassinato alcuni armadietti. Perquisito è stato trovato in possesso di chiavi alterate e grimaldelli. Per questo l’uomo è stato arrestato con l’accusa di tentato furto aggravato e possesso ingiustificato di oggetti per lo scasso. Nei suoi confronti è stata disposto l’obbligo di firma dopo il processo per direttissima tenutosi ieri.