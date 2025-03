Ladro fermato dai padroni di casa. Sorpreso a rubare, scoppia la zuffa. Poi l’arresto per tentata rapina

Faccia a faccia con il ladro. E’ quanto accaduto sabato sera intorno alle 20.30 a una famiglia riminese residente in via Giangi a Bellariva, dove al secondo piano di una palazzina l’altra sera si è scatenato il finimondo quando appunto una famiglia riminese di quattro persone ha fatto ritorno nella propria casa e si è trovata davanti la terribile sorpresa. Poco prima, infatti, un ladro solitario era riuscito ad entrare dal balcone dell’abitazione dopo aver scalato un albero nel giardino e aver forzato la finestra della casa con un cacciavite. Al momento dell’effrazione, infatti, l’abitazione era ancora vuota e anche i vicini non si sarebbero accorti di quella presenza indesiderata.

Ma mentre il ladro era intento a mettere tutte le stanze a soqquadro andando a caccia di oggetti di valore, i proprietari hanno fatto ritorno a casa e hanno trovato il ladro intento a spostarsi da una stanza all’altra con il volto parzialmente coperto. Da qui è subito nato uno scontro tra tre uomini della famiglia (il proprietario di casa e i suoi fratelli) e il malvivente. La zuffa a pugni e spintoni è andata avanti per qualche istante e nel trambusto provocato dallo scontro è stato anche danneggiato il mobilio dell’appartamento. Sentendo poi i rumori provenire dall’abitazione, sul posto è giunto anche un vicino, nonché parente dei proprietari della casa, per dare man forte nel bloccare il ladro e chiamare il 112. Sul posto sono subito intervenuti gli agenti della polizia di Stato e nel frattempo il malvivente ha comunque continuato a cercare di dimenarsi per poi darsi alla fuga gettandosi nel vuoto dal balcone.

Ogni suo tentativo però è stato impedito dai quattro uomini che sono riusciti a bloccarlo più e più volte. All’arrivo della polizia, il ladro è stato perquisito e trovato in possesso di un orologio di grande valore appena rubato dai cassetti dell’abitazione di via Giangi oltre al cacciavite, guanti e un passamontagna. L’uomo, di origine straniera, è stato subito arrestato dagli agenti di polizia per il reato di tentata rapina aggravata, nonché indagato in stato di libertà per i reati di lesioni personali e possesso di armi od oggetti atti ad offendere, mentre per uno degli uomini che si sono scontrati con il malvivente è stato necessario il trasferimento in ospedale per ulteriori accertamenti dopo aver subito un pugno in pieno volto durante lo scontro con il ladro.

Nella stessa serata, mezz’ora prima, a circa 200 metri dall’abitazione in cui è stato sopreso il ladro, il personale delle volanti era già intervenuto per un altro furto in abitazione, in cui il ladro si era introdotto sempre utilizzando un cacciavite, dunque con le stesse modalità, rovistando tutte le stanze, senza tuttavia trovare nulla.

Francesco Zuppiroli