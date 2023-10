Ladro incappucciato pizzicato dalle telecamere. Arriva la polizia: denunciato per tentato furto

È stato immortalato ieri notte, alle 3.40, mentre si era intrufolato all’interno del ristorante Nettuno in piazzale Kennedy. L’uomo, un trentenne di origine straniera, è stato pizzicato dalle telecamere di videosorveglianza dell’attività mentre incapucciato entrava nel locale forse a caccia di qualcosa da rubare. La presenza dell’uomo tuttavia ha fatto subito scattare l’allarme diretto alla centrale Vigilar, forze dell’ordine e proprietario del locale. Sul posto, dunque sono subito intervenuti gli agenti delle Volanti, che grazie ai filmati sono riusciti a individuare dopo poco il sospettato, il quale è stato successivamente denunciato a piede libero per essersi intrufolato nella notte all’interno del ristorante Nettuno in piazzale Kennedy per tentare un furto.