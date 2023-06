Ladro morì nel supermercato a Rimini, amministratore a processo

Rimini, 15 giugno 2023 – Arriva un rinvio a giudizio per cooperazione in omicidio colposo nei confronti del legale rappresentante del Conad Superstore del centro commerciale Diamante di Cattolica. Questo l’esito dell’udienza preliminare che si è tenuta martedì davanti al gip Raffaella Ceccarelli a seguito della morte di Umberto Sorrentino, 47 anni: rimasto schiacciato sotto un pallet da cento confezioni d’acqua (dal peso complessivo di 900 chili) che gli erano cadute addosso la sera del lunedì di Pasquetta, nell’aprile del 2022, nel piazzale che si trova alle spalle del centro commerciale.

Questo l’esito di "un’udienza sofferta per i miei clienti", i familiari della vittima costituitisi martedì parte civile nel procedimento e rappresentati dall’avvocato Massimo Vico. Al termine della quale il giudice ha perciò ritenuto di rinviare a giudizio il legale rappresentante del supermercato per la cooperazione in omicidio colposo, con violazioni di norme di sicurezza e in materia di prevenzione sul lavoro. Il futuro processo si aprirà il prossimo 23 novembre con la celebrazione della prima udienza.

Umberto Sorrentino, 47 anni, vittima dell’incidente avvenuto a Pasquetta

Pur riconoscendo al 47enne una parte della responsabilità (secondo gli inquirenti Sorrentino si trovava nel supermercato per tentare di rubare qualche bottiglia d’acqua), infatti le indagini condotte dai carabinieri della Tenenza di Cattolica e l’ispettorato della medicina del lavoro dell’Ausl (coordinati dal sostituto procuratore Paolo Gengarelli) avevano già evidenziato dei profili di negligenza e imprudenza da parte dell’amministratore della società nel compiere valutazioni riguardanti il potenziale pericolo rappresentato dall’accatastamento dei bancali d’acqua in quel determinato punto dell’agglomerato commerciale.

Sorrentino era infatti stato immortalato dalle telecamere di sorveglianza mentre si avvicina in bicicletta, nel pomeriggio del 18 aprile 2022, alle montagne di bancali d’acqua accatastate in una pertinenza esterna del supermercato, in una zona non delimitata e potenzialmente raggiungibile da chiunque. Le riprese mostravano poi il 47enne sfilare, una dopo l’altra, tre confezioni da sei bottiglie d’acqua, caricarle sulla bici e ripartire. Qualche ora dopo, di notte, Sorrentino aveva fatto ritorno in via Ravel. Di nuovo avvicinatosi alle cataste d’acqua il 47enne aveva prelevato un’altra confezione. L’ultima. Poiché in quel momento la ’torre’ di bancali franò addosso all’uomo con il peso di quasi una tonnellata. Senza lasciargli scampo.