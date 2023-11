Ladro nel cantiere. In manette 44enne

Ruba attrezzi da lavoro da un furgone ma viene scoperto e arrestato. In manette è finito un 44enne che l’altro ieri, attorno alle 9, è entrato in azione in un cantiere di Santa Giustina. Si è avvicinato ad un furgone, lasciato parcheggiato in mezzo alla strada, e ha cominciato a fare man bassa di attrezzi. Un collega del proprietario si è però accorto del furto e sul posto sono così intervenute le pattuglie della polizia di Stato. Il ladro ha tentato la fuga in bicicletta ma è stato raggiunto e arrestato.