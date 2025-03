Ladro nella mensa della scuola: arrestato

È stato arrestato l’altra sera un tunisino di 25 anni, sorpreso intorno alle 21.30 nella scuola elementare Rodari di Verucchio in via Don Luigi Sturzo. Lì dove il giovane era stato notato perché ripreso dalle telecamere dell’istituto, mentre era intento ad aggirarsi per la scuola chiusa dopo essere entrato da una porta laterale della mensa, una volta scassinata. Sul posto si sono precipitati i carabinieri che hanno trovato l’uomo in cucina mentre cercava di nascondersi.

Il tunisino non ha cercato di fuggire ma ha riferito di essere entrato per prendere qualcosa da mangiare. A seguito di accertamenti è poi risultato che il motorino utilizzato dal tunisino per raggiungere la scuola fosse stato rubato giorni prima a Viserba. Il 25enne è stato arrestato per l’accusa di furto.