Ladro nell’hotel in pieno giorno. Ruba denaro e pc della titolare. Poi si dà alla fuga: denunciato

È entrato dalla porta principale come se nulla fosse. Senza curarsi nemmeno di attirare l’attenzione dei presenti con il proprio fare circospetto e abbigliamento multicolor mentre a passo spedito è andato a colpo sicuro nell’ufficio dietro alla reception dell’hotel Principe in viale Regina Elena a Bellariva. Lì dove, in appena un minuto, in pieno giorno – era l’ora di pranzo, le 13 circa –, il ladro indisturbato ha frugato negli uffici ed è fuggito una volta messe le mani sulla borsa della titolare e su uno zaino contenente un computer. E’ questa la sequenza di un furto che si è consumato l’altro ieri nell’albergo di Bellariva, dove in pieno giorno un ladro appunto è entrato dalla porta principale approfittando di trovare la reception momentaneamente non presidiata. L’uomo non ci ha pensato due volte, si è diretto nell’ufficio restrostante e lo ha ripulito di tutto ciò che di valore vi ha trovato dentro.

Nello specifico, l’uomo è riuscito a trafugare appunto la borsa della titolare, Valentina Paloschi, con all’interno documenti e circa 300 euro, oltre allo zaino in cui era riposto un MacBook Pro del valore di circa un migliaio di euro. "All’interno della borsa avevo un segnalatore – racconta la titolare dell’albergo – e attraverso il segnale gps sono riuscita a rintracciare poco distante la borsa, che l’uomo ha gettato in un cassonetto dopo avere preso tutto ciò che vi era all’interno". La sequenza del furto è stata però ripresa nella sua interezza dalle telecamere di videosorveglianza dell’albergo e il materiale è stato prontamente trasmesso ai carabinieri della compagnia di Rimini, a cui la proprietaria dell’hotel ha sporto la formale denuncia-querela per il furto subito.

L’allarme è poi stato lanciato anche sui social, dove un’altra struttura ha segnalato nella medesima mattinata la presenza dello stesso uomo che si aggirava con fare circospetto per la struttura. In questo caso, fortunatamente, senza però riuscire a mettere le mani su niente di valore.