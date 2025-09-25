Ladro scoperto a rubare una bici. Picchia il proprietario per fuggire

Ha provato a fare il colpo facile, arraffando una bici dal cortile di un’abitazione non lontano da Marina centro, la stessa in cui aveva già colpito alcune ore prima riuscendo ad impossessarsi di una mountain bike. Ma quando il padrone di casa lo ha sorpreso, invece di mollare la refurtiva se l’è presa con lui, colpendolo a calci e pugni pur di guadagnarsi la fuga. Una fuga finita male: il ladro, un cittadino rumeno di 32 anni già noto alle forze dell’ordine, è stato bloccato dopo un inseguimento e arrestato dalla polizia di Stato con le accuse di tentata rapina impropria aggravata e resistenza a pubblico ufficiale.

Tutto è cominciato domenica scorsa, quando al centralino del 112 è arrivata la chiamata concitata di una ragazza. Dall’altra parte della cornetta, la giovane raccontava di avere davanti a sé, nel cortile di casa, un uomo a piedi nudi che stava tentando di portarsi via la sua bicicletta. In pochi istanti la situazione è precipitata: il fidanzato, avvertito dalla ragazza dopo aver sentito dei rumori sospetti, è corso fuori per bloccare l’intruso. Il ladro, invece di arrendersi, lo ha affrontato di petto, insultandolo e poi passandolo alle mani. Ne è nata una zuffa furibonda, sotto lo sguardo della ragazza, spaventata a morte, che continuava a chiedere aiuto. Sul posto sono arrivate rapidamente le Volanti della Questura. Alla vista delle divise l’uomo ha gettato uno sguardo attorno e ha provato a scappare, ignorando l’alt degli agenti. Scalzo e con la bicicletta tra le mani, ha tentato di infilarsi nelle vie vicine, ma due agenti gli si sono messi alle calcagna. L’inseguimento a piedi è stato breve.

Una volta raggiunto, il 32enne non si è dato per vinto: ha opposto resistenza, cercando di divincolarsi, costringendo gli agenti della polizia di Stato a una colluttazione prima di riuscire a bloccarlo definitivamente e a portarlo in Questura dove si è proceduto alla sua identificazione. L’uomo aveva già messo a segno un colpo solamente poche ore prima. Dalla perquisizione è infatti spuntata un’altra bicicletta, una mountain bike che dopo i controlli è risultata rubata proprio nella stessa mattinata ai due giovani proprietari aggrediti. Per loro, almeno, la soddisfazione di riavere indietro entrambe le bici. Per il ladro, invece, la serata si è chiusa con le manette ai polsi e il trasferimento in carcere. L’uomo, con precedenti alle spalle, dovrà ora rispondere delle accuse di tentata rapina impropria aggravata e resistenza a pubblico ufficiale. Ieri mattina è comparso davanti al giudice del tribunale di Rimini dove si è sottoposto al processo con la formula del rito direttissimo.