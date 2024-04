Ladro senza cuore. Ruba monopattino a un bimbo poi aggredisce i poliziotti

Non lo ha fermato nemmeno il fatto che la propria vittima fosse un bambino. Niente, e in questo caso nessuno ha dissuaso o impietosito un uomo che martedì pomeriggio, intorno alle 14.30, ha cercato di rubare un monopattino a un bimbo mentre si trovava nelle vicinanze di uno stabilimento balneare. A far scattare l’allarme è stata una telefonata alla polizia. Gli agenti delle Volanti sono giunti immediatamente sul luogo della segnalazione. I poliziotti hanno dunque subito potuto constatare la presenza di un uomo in spiaggia che cercava di trattenere un monopattino urlando e minacciando un altro uomo in compagnia di due bambini e che cercava appunto di riprendersi il monopattino in questione.

L’uomo esagitato però solo dopo aver visto i poliziotti in spiaggia andargli incontro ha così gettato il monopattino, cercando di dileguarsi in sella a una bici. Ma la fuga è stata subito interrotta quando gli agenti hanno raggiunto l’uomo che, alla loro presenza, è dunque apparso subito in forte stato di alterazione. Un testimone lì presente ha poi riferito ai poliziotti quanto accaduto, indicando il fermato come il soggetto che aveva poco prima cercato di impossessarsi del monopattino del bambino, minacciando successivamente il padre che cercava di riprendere il veicolo.

Per questo, l’uomo, di origine straniera, è stato arrestato dai poliziotti, non prima di tentare nuovamente la fuga e poi scagliarsi contro gli agenti, colpendo uno di loro alla spalla e un altro, con un calcio, oltre alla volante di servizio. Riportato alla calma non senza qualche difficoltà dagli agenti, lo straniero è stato perciò trasferito in questura, dove ha atteso di essere poi trasferito in tribunale dove ieri mattina è stato processato per direttissima, con il giudice che ne ha convalidato l’arresto.

L’uomo arrestato è accusato dei reati di tentato furto e resistenza a pubblico ufficiale dopo la tentata fuga e i colpi sferrati agli agenti in servizio.