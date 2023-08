Ladro seriale arrestato dopo sette colpi

Nell’arco di circa dieci mesi, ha collezionato un numero impressionante di precedenti, mettendo a segno ben sei furti e una rapina. Nei guai è finito un 43enne italiano, nei cui confronti i carabinieri della compagnia di Rimini hanno dato esecuzione ad un’ordinanza di custodia cautelare in carcere. A partire dall’ottobre del 2022, secondo la ricostruzione degli inquirenti, l’uomo avrebbe compiuto almeno sei colpi in hotel, residence e negozi della città, rubando apparecchiature elettroniche, asciugamani ed altri oggetti. L’ultimo episodio a lui contestato risale al luglio scorso, quando per impossessarsi di una bici elettrica dal valore di oltre duemila euro avrebbe colpito con un pugno il proprietario. Nelle ultime settimane i militari dell’Arma sono stati impegnati in una serie di controlli straordinari nelle zone calde della città, supportati dai colleghi della compagnia di intervento operativo del 3° reggimento ‘Lombardia’ di Milano. I carabinieri hanno denunciato un 34enne sudamericano, accusato di aver strappato una collana d’oro dal ad uno studente. Stessa sorte toccata ad un 35enne italiano, trovato in possesso di una carta di credito rubata. Quattro giovani nordafricani, infine, sono stati denunciati per aver danneggiato e messo a soqquadro i lettini di uno stabilimento balneare.