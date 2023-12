Rimini: ladro del tombino in azione, ripulita una tabaccheria

Rimini, 29 dicembre 2023 - Non solo incendi, ma anche furti a Rimini: attorno alle 4.30 uno sconosciuto ha sfondato, con un tombino, la vetrina della tabaccheria di piazza Mazzini.

È entrato in funzione l’allarme, ma il malvivente è riuscito comunque a fare incetta di sigarette e gratta e vinci, oltre a ripulire il registratore di cassa.

Indaga la polizia di Stato.

Un altro furto dalla dinamica molto simile alle tre spaccate avvenute nella notte tra martedì e mercoledì in via Valturio e via Caduti di Marzabotto, anche in questo caso realizzate da un individuo che ha lanciato un tombino contro le vetrine.

Nel mirino erano finiti un ristorante, un negozio di intimo e un altro negozio per la vendita di accessori auto e moto: magro il bottino, dato che in tutti e tre i casi il ladro si era dovuto accontentare dei pochi soldi contenuti nel fondocassa.