L’aeroporto chiude con 214mila passeggeri Ryanair da sola ne ha portati quasi 155mila

Sono stati complessivamente 214.613 i passeggeri transitati dell’aeroporto Federico Fellini nel 2022. Lo comunica Airiminum, la società di gestione dello scalo internazionale di Rimini. Nel 2021, anno ancora fortemente segnato dal Covid e dalle restrizioni per la pandemia, erano stati 64.172. Tra le nazioni di provenienza dei passeggeri in testa nel 2022 c’è la Polonia (con 42.961 passeggeri), seguita a ruota dall’Ungheria (42.276), terzo posto per l’Italia (36.969). Da inizio stagione estiva, partita il 28 marzo (prima l’aeroporto era stato chiuso per lavori) i passeggeri complessivi sono stati 214.613, inclusi quelli di aviazione generale (2.625) ai quali vanno aggiunti altri 2.604 non paganti. Tra le compagnie la parte del leone l’ha fatta Ryanair con circa 155mila passeggeri, seguita da Wizzair con 36.053, poi Luxair e Getjet.