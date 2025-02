L’aeroporto decolla. Boom di passeggeri, nuove tratte in arrivo

Sono 450mila i passeggeri dell’aeroporto Fellini previsti per quest’anno. E si potrà sfondare quota 500mila se sarà fumata bianca per due importanti trattive in corso. L’amministratore delegato di Airiminum, Leonardo Corbucci, nel consiglio comunale sul turismo ha fatto il punto sullo scalo: bilancio 2024 e previsioni per quest’anno. Fiore all’occhiello: l’accordo storico siglato con British Airways, che collegherà il Fellini al mondo attraverso l’hub di Heatrow, e gli accordi con Easyjet e Ryanair che "aprono il mercato del Regno Unito". Poi le trattative in corso, una delle quali con Wizzair che, entro questo mese, potrebbero portare a Rimini la sesta compagnia nel 2025. "I risultati annunciati e che dovranno concretizzarsi nel 2025 – ha detto Corbucci – sono il frutto di un gioco di squadra, squadra di cui l’amministrazione comunale è uno dei partecipanti più importanti. Da quest’anno iniziamo a disporre anche di risorse legate alle scelte strategiche di questa amministrazione di destinare una parte delle dei proventi dell’imposta di soggiorno alla promo commercializzazione della Destinazione".

Qualche numero. Il Fellini chiude il 2024 con 320mila passeggeri, con un incremento rispetto al 2023 di +14% . Il 60% circa è rappresentato dall’incoming, i flussi turistici in arrivo a Rimini. Circa il 70% è traffico internazionale, circa il 90% è rappresentato dalle compagnie low cost. "Credo che il 2024 – ha continuato l’ad – sia l’ultimo anno del primo scalino di una crescita aziendale di Airimunum articolata, complessa. Col 2024 si chiude la prima fase di questa crescita". "Dal 2025 siamo riusciti a convincere importanti compagnie a venire a Rimini: Easyjet, British, Univesal Air. Se tutto andrà come nelle previsioni potremo arrivare per l’anno in corso ad un traffico di 450mila passeggeri, +41,3% rispetto al 2024, sopra i livelli del 2019 prima cioè dell’azzeramento del mercato russo e ucraino".

"Essere riusciti dal 2022 al 2025 a riposizionarci è stata una operazione complessa – ammette Corbucci – senza il supporto morale e sostanziale del territorio attraverso la promozione della Destinazione questi numeri non sarebbero potuti arrivare. Nel 2025 con Ryanair, British e Easyjet apriamo il mercato con il Regno Unito. Considerando il collegamento Ryanair Stanted con vocazione prettamente da leasure incoming, da quest’anno con Easyjet su Gatwick si prospetta un collegamento che permette di raggiungere Londra alle altre principali città del regno unito. British con Heatrow può invece mettere in connessione Rimini con altri hub: quest’anno partiamo con approccio prudenziale, limitando il collegamento solo nell’estate, ma l’opportunità è di estendere il volo tutto l’anno, aprendoci così ad altri business e offrendo anche alla Fiera una ulteriore importante opportunità di internazionalizzazione".

"Se come auspichiamo saremo a fine febbraio nella condizione di chiudere altre importanti trattative in corso (una con Wizzair per estendere un’altra destinazione leisure oltre Tirana), significherebbe portare a Rimini la sesta compagnia nel 2025, con oltre mezzo milione, con più del 60%. Credo che nel 2025 Rimini sarò l’aeroporto che crescerà più di tutti tra i 40 scali italiani". Corbucci ha citato "la grande opportunità che tutto il territorio avrà nel 2026 grazie ancora una volta al gioco di squadra di Comune, Apt e Fiera con Centro congressi ospitando Routes, la principale manifestazione del settore aeroportuale. Nel 2026 il territorio avrà la grande possibilità di fare un ulteriore salto. Portiamo a Rimini 300 aeroporti europei, circa 100 compagnie internazionale, 40 destinazioni turistiche per tre giorni".

Mario Gradara