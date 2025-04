L’affondo di Paolini (Fd’I): "Arriva la Pasqua, cantieri ovunque"

Si avvicina la Pasqua "da sempre considerata l’inizio della stagione turistica, e la nostra Riccione sembra un cantiere a cielo aperto. Ovunque transenne, operai al lavoro, rattoppi sulle strade, divieti e intere zone lasciate colpevolmente nell’abbandono con ritardi infiniti". Fratelli d’Italia, con il coordinatore e consigliere Stefano Paolini, attacca la cartolina della città. "Tra 10 giorni con il bel tempo arriverà sicuramente un fiume di gente che si troverà davanti una Riccione che risulta stravolta e abbruttita. Possiamo permettercelo? Direi proprio di no". Un esempio, per il coordinatore sono i lavori in viale Ceccarini, tra viale Milano e piazzale Roma, che dovrebbero terminare il 31 maggio, a detta del Comune. "È tutto in divenire e non vediamo lavorarci nessuno. Siamo una città cantiere. Il traffico va già in tilt ora, figuriamoci sotto Pasqua". Intanto nel cantiere in viale Ceccarini, oggi e domani è "previsto il getto della soletta di fondazione in calcestruzzo armato per la posa della nuova pavimentazione lapidea – spiegano dal Comune –. Per consentire lo svolgimento in sicurezza dei lavori, non sarà possibile accedere alle attività commerciali sul lato Cattolica, nel tratto interessato. Sarà dunque necessaria la chiusura temporanea degli esercizi commerciali nelle due giornate indicate. Sul lato Rimini l’accesso ai negozi non subirà limitazioni. A partire dalla serata di domani, una volta completata la soletta, sarà ripristinato e ampliato il passaggio per agevolare il transito dei passanti in vista dell’afflusso atteso durante le festività pasquali".