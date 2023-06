L’affresco scoperto nel convento dei francescani "Potrebbe risalire al ’300, opera di Pietro da Rimini"

L’affresco ritrovato nella chiesa del convento dei francescani a Verucchio? Potrebbe avere oltre 700 anni. Il fatto è noto: dietro al coro ligneo della chiesa è stato scoperto, in maniera casuale, un antico affresco raffigurante un commovente Cristo in pietà. Ad un primo giudizio di alcuni studiosi, l’opera risalirebbe al ’300. Non solo: sta emergendo l’ipotesi che sia addirittura attribuibile a Pietro da Rimini, importante esponente della scuola del ’300, di cui nella nostra provincia si hanno poche tracce, tra cui il crocifisso di Santarcangelo e due tavolette (di proprietà della Fondazione Carim) esposte temporaneamente nel Museo della Città di Rimini. Intanto sono iniziati i lavori di restauro, affidati a Romeo Bigini e al suo team, e dalla rimozione di una parte del coro ligneo sono state ritrovate altre parti affrescate, coeve a quella emersa.