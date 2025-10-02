L’agenda dei nuovi Reggenti: pace, famiglia e Unione Europea

E’ la prima volta per entrambi. Matteo Rossi e Lorenzo Bugli sono i nuovi Capitani Reggenti di San Marino. Sono entrati in carica ieri con la tradizionale cerimonia di insediamento. Che si è aperta con l’alzabandiera in Piazza della Libertà. Il corteo militare ha poi raggiunto Palazzo Valloni. Qui il saluto ai nuovi capi di Stato del nunzio apostolico monsignor Petar Rajic e il discorso di ingresso dei Reggenti eletti. "Viviamo oggi in un tempo in cui la parola pace è tornata ad essere fragile e contesa – dicono – Troppo spesso, negli ultimi anni, abbiamo visto il linguaggio delle armi prevalere sul linguaggio del dialogo. Troppe volte, abbiamo assistito al riemergere di conflitti che pensavamo appartenere al passato. In questa stagione di guerre e stragi, San Marino non può restare indifferente". I nuovi Reggenti non dimenticano i più fragili, gli anziani, i giovani, fino alle famiglie. "Vogliamo convintamente che San Marino si riconosca come Paese capace di non lasciare indietro nessuno". Ampio spazio è stato dato all’accordo di associazione con l’Unione Europea, considerato una scelta epocale che rafforzerà sovranità e sviluppo. "Ribadiamo convintamente – dicono nel loro discorso – il valore dell’investimento strategico che l’accordo assumerà per i nostri giovani; rappresenta uno scrigno di opportunità che offriamo loro per dotarli di nuove traiettorie di crescita, affermazione e sviluppo del nostro Paese e del loro inesauribile potenziale umano". Da Palazzo Valloni, poi, il corteo è poi tornato a Palazzo Pubblico per l’incontro con i Capitani Reggenti uscenti Denise Bronzetti e Italo Righi. Il corteo in seguito si è diretto verso la Basilica del Santo per la messa, officiata dal vescovo di San Marino-Montefeltro, Domenico Beneventi. La messa, prima del ritorno a Palazzo Pubblico per l’orazione ufficiale del Commissario Europeo per il Commercio, la Sicurezza Economica, le Relazioni Interistituzionali e la Trasparenza, Maros Sefcovic, avvenuta dopo il passaggio dei poteri. E per chiudere, il giuramento in latino, letto dal segretario di Stato agli Interni, Andrea Belluzzi e lo Scambio del Collare di Gran Maestro dell’Ordine di San Marino. Il Titano ha i suoi nuovi capi di Stato, in carica fino al primo giorno di aprile.