L’agente Ceccoli dimesso dal Bufalini

È stato dimesso ieri, dopo quasi un mese di ricovero all’ospedale Bufalini di Cesena, l’agente della Polizia Civile, Mattia Ceccoli, al quale è stata amputata la gamba sinistra in seguito al terribile incidente avvenuto nella notte del 12 aprile mentre si trovava in servizio. Stava effettuando i rilievi su un incidente stradale a Fiorina quando un gendarme fuori servizio l’ha investito. Troppo gravi le ferite riportate alla gamba. Un ritorno a San Marino, dopo un lungo mese di degenza, accompagnato dai ringraziamenti dell’agente Ceccoli e della sua famiglia alla Polizia Civile che nelle settimane scorse ha attivato una raccolta fondi utile a supportare le spese mediche. Un ringraziamento che si estende a tutti i sammarinesi che in queste settimane hanno fatto sentire tutto il proprio affetto a Ceccoli in un momento particolamente difficile per il 29enne.