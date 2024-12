L’agenzia NexTime festeggia 10 anni

Con l’inaugurazione ufficiale del Natale delle Meraviglie, è entrato nel vivo il periodo natalizio che vede NexTime Eventi, ormai da anni, protagonista a livello nazionale e internazionale nell’allestimento di grandi eventi e festival. L’agenzia sammarinese il mese scorso ha spento le prime dieci candeline. Nata nel 2014 grazie all’esperienza ventennale maturata da Alberto Di Rosa e dal suo team, NexTime ha organizzato 2.500 eventi, 3.000 attività di marketing, 70 tour. Dal 2018 sempre maggiore rilevanza l’hanno assunta gli eventi natalizi, con oltre 20 format. "In questi anni – spiega Di Rosa – abbiamo strutturato una business unit specializzata nei format e Festival di Natale e abbiamo realizzato un portale web dedicato alle produzioni natalizie, divenendo così un punto di riferimento per San Marino e per tutto il territorio italiano".