Laghetti Arcobaleno, c’è il bando: "L’area è un valore aggiunto per la città"

Il Comune di Riccione cerca un gestore per l’area verde dei laghetti Arcobaleno di via Murano. È stato presentato un bando attraverso il quale l’amministrazione invita privati e associazioni a farsi avanti per la gestione dell’area. L’obiettivo è farla diventare un vero polmone verde fruibile dalla cittadinanza. L’area da affidare in gestione si estende per circa 11.200 metri quadrati e comprende, oltre alla zona verde con chiosco bar, due laghetti per la pesca sportiva. "Per la città si tratta di una piccola oasi e un prezioso polmone verde – sottolinea l’assessore all’Ambiente Christian Andruccioli –. I laghetti sono un luogo di ritrovo molto frequentato dalle famiglie e da chi pratica la pesca sportiva. Siamo convinti rappresenti un valore aggiunto per la nostra città".