Lago del Gelso, morìa di pesci finita Il dragaggio slitta alla primavera

La morìa di pesci nel lago del Gelso, all’interno del parco di Igea Marina, che si era ripetuta più volte la scorsa estate, è terminata. "Anche in virtù dell’abbassamento delle temperature, fatto che migliora il ricambio di ossigeno", sottolineano dall’amministrazione comunale. Per questo l’intervento, assolutamente inedito, di dragaggio del fondale previsto per l’autunno, che servirà per aspirare i fanghi che lo intasano, verrà effettuato nei prossimi mesi, verosimilmente entro la primavera. In modo che lo specchio lacustre si presenti, la prossima estate con il ritorno delle temperature più alte, in perfetta forma, garantendo la tutela della fauna ittica. "L’intervento è già finanziato e programmato", precisano dall’amministrazione comunale. Le ripetute morìe di pesce erano state causate dalla scarsa ossigenazione del lago, nonostante la presenza costante di una potente pompa. L’intasamento dei fondali contribuisce a peggiorare la qualità delle acque. Di qui il progetto di rimuovere i fanghi (e quant’altro verrà trovato là sotto). "Non si tratta di inquinamento, la situazione è sotto controllo. Abbiamo accertato che non è una morìa di pesci, ma sono casi circoscritti", aveva rassicurato da subito l’assessore all’Ambiente Adele Ceccarelli. Intervenuta dopo che erano arrivate a più riprese segnalazioni da parte di alcuni residenti che avevano scoperto la ’strage’ facendo delle passeggiate intorno al lago. La conferma del problema ossigeno (e non di inquinamento) era poi venuta anche da analisi commissionate all’Arpae dall’amministrazione comunale.