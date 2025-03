Lago del Gelso, va rimosso uno dei pontili

Ha le ore contate uno dei vecchi pontili in legno sul lago all’interno del Parco del Gelso, nel cuore di Igea Marina. L’amministrazione comunale, con determina del dirigente alla Gestione del territorio, ne ha deciso la rimozione. Motivo? La struttura, a contatto con l’acqua da decenni, è ormai ammalorata, malconcia, non più riparabile. "A causa della loro ubicazione a contatto con l’acqua del lago – la premessa del documento dell’amministrazione comunale – quindi in ambiente altamente degradante, un pontile di grandi dimensioni e tre piccoli pontili, tutti in legno, nel corso degli anni, hanno avuto bisogno di numerosi interventi di manutenzione e sistemazione, sia della struttura e sia delle tavole in legno soprastanti".

"Nonostante i numerosi interventi di manutenzione – prosegue la determina comunale – uno dei tre pontili piccoli risulta altamente danneggiato e non più riparabile, quindi si rende necessaria la sua completa rimozione e smaltimento del materiale di risulta". Un intervento che, precisa la determina della dirigente Adele Mancini, "si rende necessario esternalizzare, non essendoci professionalità e competenze interne in grado di effettuarlo e comunque sprovvisto delle adeguate attrezzature".

Poiché si tratta di un intervento di importo inferiore a 5.000 euro al netto di Iva (tetto indicato dalla normativa) l’affidamento si è potuto fare direttamente, anche senza consultazione di più operatori economici, "assicurando che siano scelti soggetti in possesso di documentate esperienze pregresse idonee". La rimozione del pontile, "comprendente lo smontaggio della struttura e delle passerelle del pontile in legno e lo smaltimento del materiale, con le specifiche relative al servizio meglio esplicitate nell’offerta stessa, per un importo pari a 4.350 più Iva al 22 per cento quindi per complessivi 5.307 totali, è stato affidata alla ditta Deltambiente Ravenna.

Il lago del Gelso è una delle mete più gettonate all’interno del Parco, anche per la vicinanza dell’area degli animali preistorici, molto apprezzata dai bambini.