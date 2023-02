L’Airc scende in piazza per parlare del cancro Ragazzi in azione per fare prevenzione

"La prevenzione è uno dei principali strumenti per ridurre le probabilità di sviluppare un cancro ed è alla nostra portata ogni giorno". Queste sono le parole di Federico Caligaris Cappio, direttore scientifico di Airc, l’Associazione Italiana per la ricerca contro il cancro, fondata a Milano nel 1965. Per sostenere finanziariamente la ricerca scientifica italiana sul cancro ha bisogno dell’aiuto di tutti, per questo anche gli alunni della scuolla primaria Carducci e delle medie Panzini di Bellaria Igea Marina hanno dato il loro contributo accogliendo il progetto ‘Cancro io ti boccio’. Gli alunni dopo aver appreso quanto siano importanti una sana alimentazione e uno stile di vita salutare per prevenire il cancro, si sono resi protagonisti. Durante tutta la mattinata di sabato 28 gennaio, si sono alternati nella vendita di reticelle di arance rosse, miele ai fiori d’arancio e marmellata d’arancia. Hanno coinvolto le famiglie e tutto il personale scolastico per poi donare il ricavato all’associazione. Il progetto si è esteso in diverse scuole e piazze di tutta Italia, grazie al contributo di numerosi altri volontari. Tutti consapevoli che ognuno facendo la propria parte può rendere il cancro sempre più curabile. Martina Bracci, Chiara Cucchi e Vittoria Magnani 2ª A