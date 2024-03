L’aiuto-compiti per gli studenti

Un aiuto nello studio completamente gratuito. Un sostegno prezioso per studentesse e studenti e per le loro famiglie. Al via il progetto "Aiuto-compiti", promosso dall’associazione giovanile "Piazza grande" e patrocinato dall’Amministrazione di Cattolica. Si tratta di uno spazio nel quale gli alunni possono vivere lo studio non solo finalizzato al raggiungimento degli obiettivi scolastici, ma come occasione di crescita e di conoscenza: già 27 i giovani iscritti. Il percorso, nei locali del Centro Giovani di Cattolica, è rivolto ad alunni e alunne dal primo anno della scuola media fino al secondo anno della scuola superiore, in 10 incontri che si tengono ogni giovedì, dalle ore 15 alle 17.30.