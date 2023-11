L’aiuto del Comune alla palestra di boxe

Duemila euro di contributo alla Boxe Santarcangelo, per aiutare la società a tornare sul ring. È la somma stanziata che il Comune di Santarcangelo ha deciso di stanziare, come sostegno alla società, per i lavori sostenuti per aprire la nuova palestra, aperta a ottobre in via Andrea Costa. Tiziano ’Siluro’ Scarpellini, maestro e anima della Boxe Santarcangelo, e i suoi atleti erano stati costretti a cercarsi un’altra sede, dopo lo sfratto da quella precedente in via Daniele Felici. La Boxe Santarcangelo ha riaperto in via Costa, e il Comune ha deciso di dare un contributo "per l’importanza, anche sociale e per la crescita dei giovani, che la società sportiva riveste" in città.