L’aiuto del Lions alle famiglie

Il Lions Rubicone in aiuto alle famiglie bellariesi in difficoltà. Ieri una delegazione del club, guidata dal presidente Elvis Bianchi, è stata ricevuta in municipio dal sindaco Filippo Giorgetti. L’occasione è stata la consegna, ai servizi sociali del Comune, di buoni spesa destinati a famiglie in difficoltà del territorio. "Un gesto concreto che conferma Bellaria Igea Marina come città del dono", dice Giorgetti. I buoni, da usare a Igea carni e in altre attività, sono il frutto del lavoro dei soci ai mercatini e alla fiera di Santa Apollonia.