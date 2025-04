L’albergo Chiara fa gli straordinari: "Ospitiamo poliziotti e insegnanti"

Hanno aperto nel 2022. Doveva essere – soprattutto – uno staff hotel, ovvero una struttura destinata a ospitare i lavoratori del turismo, in particolare quelli stagionali. Ma all’albergo Chiara di Viserbella, gestito dalla cooperativa Pixel, si rivolgono anche poliziotti, insegnanti, operai, dipendenti di imprese edili. Le 27 camere della struttura "sono praticamente sempre occupate – dice Stefano Benaglia – Siamo felici di come sta andando: è la dimostrazione di quanto fosse necessario dare una risposta alla carenza di alloggi per i lavoratori".

Per la prima volta quest’anno l’hotel Chiara è rimasto aperto anche in inverno. "L’abbiamo fatto – continua Benaglia – per soddisfare le numerose richieste di lavoratori che arrivano a Rimini e faticavano a trovare un alloggio. Abbiamo in hotel diversi poliziotti, insegnanti, operai di ditte che hanno cantieri qui a Rimini. Riuscire a trovare una casa è diventata un’impresa, anche perché gli affitti sono molto alti". E poi ci sono i lavoratori stagionali. "Le richieste per l’estate sono già iniziate". Per risolvere l’emergenza il Comune ha dato la possibilità, a chi possiede vecchi hotel in disuso, di trasformarli in strutture che possano accogliere studenti e lavoratori. Ma finora il progetto non è decollato.