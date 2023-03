L’albergo Haway recluta collaboratori

L’hotel Haway di Misano Adriatico sta cercando diverse figure professionali per la prossima stagione estiva. Nella banca dati ’Lavoro stagionale’ presente sul sito dell’Agenzia Regionale Lavoro al link http:www.agenzialavoro.emr.itlavoro-stagionale-1, la struttura ha pubblicato le sue ricerche, a partire da quella per ununa barista, con esperienza, per il periodo che va dal 25 maggio al 10 settembre 2023 e con orario di lavoro serale (dalle ore 18 alle 23). Le altre ricerche, sempre per lo stesso periodo, riguardano il servizio in sala, per cui servono 2 camerierie con esperienza (con orario di lavoro a tempo pieno spezzato). Infine, serve 1 apprendista segretarioa d’albergo con un minimo di esperienza (orario di lavoro previsto dalle ore 7 alle ore 15). Per candidarsi si può contattare l’hotel Haway (via Sardegna 21, Misano Adriatico, telefono 328.2164571 oppure 0541.615563).