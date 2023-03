L’albergo Villa Tosi recluta cinque collaboratori

Bellaria Igea Marina, 5 posti

L’hotel Villa Tosi di Igea Marina sta cercando 5 figure professionali per la prossima stagione estiva. Per la pulizia e il riassetto delle camere degli ospiti e degli spazi comuni occorrono 2 camerierei ai piani a partire dal 1° maggio e fino al 20 settembre. L’orario di lavoro sarà su turno unico, dalle 6.30 alle 13.30 circa. Per il servizio in sala i cercano 3 persone, camerierei dall’1 giugno al 15 settembre. In quersto caso si lavorerà su 2 turni nell’arco della giornata ed è previsto un giorno di riposo settimanale. Non si offre alloggio. Offerte pubblicate nella banca dati "lavoro stagionale" dal Centro impiego di Rimini, consultabile sul sito dell’Agenzia Regionale Lavoro al seguente link http:www.agenzialavoro.emr.itlavoro-stagionale-1. Per candidarsi occorre inviare il curriculum all’indirizzo mail [email protected]