L’albero e la pista di ghiaccio. A Cattolica c’è aria di Natale

Si alza il sipario sulla Regina di ghiaccio che riporta la magia del Natale in città. Ieri verso le 17, in piazza Nettuno, la sindaca Franca Foronchi ha dato il via per l’accensione delle luminarie e del grande albero. La città si è vestita così di luci, colori e musica grazie alla filodiffusione con i brani più celebri del Natale. E un’altra luce scalderà le feste di Cattolica. È quella della grande luna gonfiabile che sorge in piazza del Tramonto e farà da sfondo a suggestive foto-ricordo. È la luna scelta come concept da Visit Romagna per il progetto delle ‘Sette lune’ che coinvolge tutti i Comuni della Romagna. A collegare le vie di Cattolica, una guida di velluto blu che traccia il percorso del magico bosco ghiacciato. Tante le sorprese in programma. Sabato prossimo al via altre iniziative del ricco calendario. Tra queste, novità assoluta e originalissima, l’inaugurazione, sabato alle 16, del magico igloo di bagnino natale, in piazza Roosevelt, proposto dal ‘Comitato delle spiagge di Cattolica’. Davanti a Palazzo Mancini, sarà installato un igloo di 27 metri quadrati che ospiterà, durante tutto il mese, tante iniziative dedicate ai bambini e alle famiglie, in collaborazione anche con le scuole e altre realtà della città. Al taglio del nastro, alle 17, anche le ‘Luvarie del bosco ghiacciato’, le casette gourmet in viale Bovio e via Matteotti, dove cittadini e turisti potranno degustare prodotti tipici e curiosità enogastronomiche. In piazza Primo Maggio, taglio del nastro per la ‘Regina on ice’, la pista di ghiaccio coperta. Alla stessa ora, accenderà i motori anche la Ruota panoramica in piazzale Roosevelt, che comincerà a girare per la gioia di grandi e bambini.

Luca Pizzagalli