L’allarme dei sindacati:: "Poliziotti strangolati dagli affitti troppo cari"

Da una parte c’è il tema dei rinforzi. Una ferita aperta per la provincia di Rimini, che da tempo chiede a gran voce al ministero dell’Interno di potenziare in pianta stabile, per 365 giorni all’anno, gli organici delle forze dell’ordine che operano sul territorio. Tanto che lo stesso sindaco di Rimini, Jamil Sadegholvaad, ha recentemente lanciato una raccolta firme online, con il sostegno degli altri colleghi primi cittadini della provincia, per invocare quei reparti in più di polizia e carabinieri di cui la Riviera ha tanto bisogno. Dall’altro lato però c’è un altro tema, più recente. E’ quello del caro-affitti e dell’emergenza abitativa. Che mette in difficoltà i comuni cittadini ma anche e soprattutto le divise che lavorano nel Riminese. Alle prese, anche loro, con prezzi stratosferici e alloggi che sembrano diventati introvabili. A lanciare un grido d’allarme sono ora le organizzazioni sindacali della Polizia di Stato: le sigle Siulp, Sap, Siap, Fsp, Silp Cgil, Coisp, Uil - Polizia. Che l’altro giorno hanno incontrato il prefetto Rosa Maria Padovano, il questore Olimpia Abbate e il sindaco Sadegholvaad "per confrontarsi circa l’emergenza abitativa dei poliziotti che prestano servizio nella Provincia di Rimini".

Un problema, hanno rimarcato i sindacati, "che, da anni, affligge il personale della Polizia di Stato. In provincia gli affitti sono molto elevati e scarseggiano le abitazioni concesse in locazione per lunghi periodi. Ciò determina due conseguenze: da un lato una non adeguata qualità della vita per i nuovi assegnati, che percepiscono uno stipendio medio di circa 1.500 euro, e dall’altro la fuga del personale di ruolo presente sul territorio da diversi anni che, non trovando casa, decide di tornare nei paesi d’origine. Solo nella provincia di Rimini, si stima che questa emergenza abitativa si ripercuota su un’alta percentuale di colleghi" rimarcano le organizzazioni.

"Il personale della Polizia di Stato - aggiungono le organizzazioni sindacali – come risulta da varie statistiche, è quello più sottoposto a stress emotivo intrinseco alla professione stessa (tipo di servizio, di orari, di responsabilità)".

I sindacati hanno dunque rivolto un ringraziamento ai "vertici istituzionali per l’impegno che si sono assunti di trovare soluzioni sia a breve che a lungo termine. Infatti solo con una reale condivisione d’intenti e una fattiva sinergia si riuscirà a rispondere in maniera significativa ai bisogni del personale".