L’allarme del sindaco: "Tanti cantieri pubblici potrebbero bloccarsi"

La decisione presa dal governo sul Superbonus rischia di avere un effetto valanga sui cantieri pubblici e le opere finanziate attraverso il Pnrr. Ne è convinto Jamil Sadegholvaad. "All’orizzonte si profila la tempesta perfetta – attacca il sindaco di Rimini – Il blitz del governo che dall’oggi al domani ha bloccato la possibilità dello sconto in fattura e della cessione dei crediti per i bonus edilizi, rischia di creare un cortocircuito che andrebbe ad affossare l’intero settore, di mettere in grave difficoltà migliaia di famiglie italiane e frenare la riqualificazione energetica del patrimonio edilizio". Vero è, riconosce il sindaco, "che da tempo è emerso come il meccanismo per i superbonus sia in qualche modo ‘viziato’, prestando il fianco a distorsioni che hanno provocato situazioni di stallo, come più volte sottolineato da amministrazioni e associazioni di categoria". Quindi "era comprensibile e auspicabile la revisione di procedura di erogazione dei bonus". Ma "passare da tutto a nulla, senza alcun tipo di paracadute o di sostegno per i privati, è una mossa azzardata". In gioco c’è il tema dell’occupazione, "con le imprese che rischiano il collasso, lasciando tante famiglie nel caos". Cita, il sindaco, i dati nazionali: "Secondo l’Ance sono bloccati 15 miliardi di euro, con 25mila imprese a rischio fallimento in Italia e 130 mila potenziali disoccupati".

Ma imprese e famiglie non saranno le uniche a pagare gli effetti collaterali della scelta del governo sul superbonus: "Pensiamo a cosa capire, in questa situazione, ai cantieri pubblici, a partire dagli importanti progetti di sviluppo e di riqualificazione finanziati dal Pnrr, anche a Rimini, che potrebbero restare al palo". "Ci troviamo – conclude il sindaco – a un crocevia, che ritengo debba essere oggetto, al più presto, di un confronto con tutte le parti politiche ed economiche in consiglio comunale".