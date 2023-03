L’allarme delle micro-imprese "Escluse dagli appalti pubblici"

Il mondo degli appalti pubblici non è affare per le piccole e medie imprese. Il grido di allarme arriva da Cna che snocciola i dati di una ricerca nazionale secondo cui solo il 17% degli appalti pubblici è accessibile alle micro imprese, quelle che vivono sul territorio. Praticamente impossibile farsi avanti in molti casi visto che i 23 del mercato si concentra su bandi superiori a 5 milioni di euro. Cna, con il suo direttore Davide Ortalli e il presidente Mirco Galeazzi, ha voluto incontrare sindaci e dirigenti del territorio per fare il punto. Il codice degli appalti, lo stesso mercato dell’edilizia e la burocrazia sono tutti elementi che tendono a escludere le piccole imprese. Per citare un dato, il 30% delle procedure negli appalti si svolge ancora in forma cartacea, ma anche le piattaforme digitali sono diverse e poco intuibili, lamenta Cna.

Per consentire alle piccole aziende locali di partecipare esiste pur sempre, per gli enti pubblici, la possibilità di procedere con la "suddivisione in lotti", ha spiegato Ortalli, "ma oggi solo il 18% dei bandi, secondo lo studio presentato, garantisce questa opportunità prevista dalla legge". Il perché è presto detto. Come ha spiegato la sindaca di Santarcangelo Alice Parma, "per come è oggi strutturato il codice degli appalti è veramente complicato procedere alla divisione in lotti, soprattutto per i comuni non strutturati, perché aumenterebbero le procedure". Come si possono coinvolgere le piccole aziende locali? Un suggerimento è arrivato dal sindaco di Bellaria, Filippo Giorgetti. "Le aziende negli ultimi mesi sono state concentrate sui Superbonus e diversi bandi sono andati deserti. Ma sono convinto che le Pmi, magari consorziate, possano essere un grande valore aggiunto. Spingiamo sull’obbligo di sopralluogo, per poter da subito valutare chi sono i nostri interlocutori".

Andrea Oliva