"A rischio il treno per Roma, che ferma a Bellaria e in altre città della riviera". Il grido d’allarme di Marco Martinelli, titolare dalla storica agenzia viaggi, da decenni riferimento per i viaggiatori (anche) di Trenitalia, specie dopo la chiusura della biglietteria della stazione. Martinelli spiega di aver segnalato la cosa ai politici locali: "La soppressione potrebbe comportare per il territorio della provincia di Rimini (e anche delle province attraversate dall’attuale servizio, chi più chi meno) un problema di comunicazioni con la capitale e l’amministrazione centrale". "Si tratta della soppressione – aggiunge – del treno diretto Ravenna-Rimini-Roma, che penalizzerebbe il territorio. Il tratto Falconara-Orte è in uno stato di ’sofferenza’ commerciale e per questo il treno oggetto dell’attenzione è ’sospeso’ dal 6 marzo".