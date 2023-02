"L’allevamento di polli non ci piace"

Mauro Carloni

In alta Valmarecchia è nato un comitato civico spontaneo per fermare lo sviluppo di nuovi progetti di allevamento intensivo. Il neo comitato scende subito in campo: sabato 11 febbraio (ore 20.30) ha organizzato al Teatro Sociale di Novafeltria l’incontro dal titolo "L’allevamento intensivo che porta l’alta Valmarecchia indietro di 50 anni". Accompagnata dallo slogan "Salute, Valmarecchia! Stop allevamenti intensivi". "Siamo preoccupati per un intervento di cui nessuno ha finora informato i cittadini, – precisa il Comitato - con problematiche ambientali e paesaggistiche di grande impatto.