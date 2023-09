L’alluvione ha fatto danni nelle scuole per 400mila euro

Tutti a scuola, nonostante l’alluvione. Oggi è prevista la ripresa delle lezioni per tutte le scuole di ogni ordine e grado, con particolare attenzione per gli alunni che ritroveranno il proprio banco dopo il finale dell’anno travagliato a causa dell’alluvione. Nella provincia di Rimini, nelle scuole di Navafeltria sarà la presidente dell’Asemblea legislativa Emma Petitti ad accogliere gli alunni, mentre il ritorno in classe nelle zone alluvionate più in generale rappresenta il punto di arrivo di lavori di riapprontamento dei plessi colpiti dall’alluvione dopo un’estate di lavoro. Un’estate in cui i danni per scuole e servizi educativi a Rimini ammontano a 400mila euro e per le quali la Regione ha messo in campo tutti gli sforzi, anche economici, possibili per consentire il rientro degli studenti in sicurezza.