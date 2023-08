L’altalena dei prezzi I maggiori aumenti negli alberghi tre stelle "Ma lavorano di più"

Prezzi più alti negli hotel riminesi rispetto a un anno fa, soprattutto a luglio. Ma se la crescita è più contenuta nei quattro stelle, nei tre stelle l’incremento è più marcato. Secondo l’osservatorio ’Italian monitor’ di Trademark, che ha analizzato un campione di 43 alberghi di Rimini, a luglio il prezzo medio per pernottamento e prima colazione nei tre stelle è di 68 euro, il 17% in più rispetto a un anno fa. Invece "se guardiamo ai quattro stelle – osserva da Trademark Stefano Bonini – è di 116 euro, il 12,7% in più". I prezzi a luglio hanno registrato un aumento maggiore, rispetto al mese scorso. "A giugno – continua Bonini – il prezzo medio (sempre per pernottamento e prima colazione) era 60 euro nei tre stelle e 111 nei quattro stelle, con aumenti rispettivamente del 9,1% e del 4,3%".

Tariffe più alte, ma meno turisti. Questa la ’fotografia’ scattata anche dalla società di consulenza Hotel Performance. I numeri, ricavati dalla piattaforma H-Benchmark, non mentono... "Il nostro è un campione rappresentativo – spiega Emanuele Nardin – formato dagli alberghi quattro stelle, inclusi i superior, e dai tre stelle". La variazione di prezzi rispetto allo scorso anno non è costante. "Nei quattro stelle è stata molto limitata, un 5%, inferiore all’inflazione. Mentre nei tre stelle abbiamo riscontrato, mediamente, un rialzo molto significativo, fino al 29%". Detta così, appare un salasso. Ma come stanno le prenotazioni a Rimini per agosto, visti anche i prezzi delle camere? La sorpresa nasce quando si vede come "gli alberghi a quattro stelle perdono volumi, circa un 10%, mentre le strutture a tre stelle fanno il percorso inverso recuperando il 10%. Stiamo parlando delle prenotazioni per il mese di agosto alla giornata di mercoledì scorso". Insomma: a leggerla così, chi più alza il prezzo vede crescere il numero di clienti, mentre chi applica un ritocco vede svuotarsi le camere. In realtà "ci sono due riflessioni da fare – riprende Nardin – La prima è che quest’anno la clientela che ha maggiori disponibilità economiche è tornata a viaggiare per il mondo. Gli indicatori delle agenzie viaggio ci dicono questo. Mentre durante e subito dopo il Covid molti se ne stavano in Italia, oggi viaggiano. Di conseguenza la clientela più facoltosa che sceglieva i quattro stelle potrebbe essersi ridimensionata". Poi c’è il portafogli. "E’ evidente che gli italiani hanno visto diminuire la loro capacità di spesa. E questo si traduce nella ricerca di soluzioni meno costose. Da qui il passaggio dai quattro stelle ai tre stelle visto che comunque sia in media la differenza tra le due offerte è quantificabile in 45 euro al giorno".

I dati sugli aumenti delle tariffe non vanno però in controtendenza con le offerte a bassi prezzi viste negli ultimi giorni. La fine di luglio e l’inizio di agosto sono tradizionalmente periodi più ‘scarichi’, in cui è necessario ricorrere a offerte per alzare il livello di occupazione delle camere. "Questo è sempre accaduto – osserva Nardin – Inoltre è vero che i prezzi sono più elevati, ma è altrettanto vero che per agosto la percentuale di occupazione non è ancora alta. I tre stelle hanno un 63% medio mentre i quattro stelle arrivano al 58%. Questi sono valori medi visto che per la prima settimana di agosto il riempimento risultava, mercoledì scorso, appena al 45%". Anche il Ferragosto a oggi non brilla, con percentuali di occupazione attorno al 75%.

Andrea Oliva

Manuel Spadazzi