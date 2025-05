L’Altamarea è tra i cinque migliori beach club d’Italia

L’Altamarea beach village di Cattolica è tra le 5 migliori spiagge sostenibili d’Italia. Giovedì sera a Milano è andato in scena il gran galà in occasione della guida ai migliori beach club del Paese in cui i 300 rappresentanti degli stabilimenti balneari selezionati e recensiti dai giornalisti Andrea Guolo e Tiziana De Masi si sono dati appuntamento per confrontarsi sulle strategie di mercato e sulle strategie di accoglienza e innovazione nel campo del balneare.

Durante la serata si è parlato delle novità del campo, le motivazioni che spingono i turisti a scegliere le spiagge italiane per le loro esperienze. Al centro esperienze come design, food e sostenibilità è emerso che sono le suggestioni che i turisti ricercano prevalentemente.

La presenza di Cattolica nella guida è rappresentata dall’Altamarea beach village che è risultata fra le cinque nomination delle spiagge italiane in termini di sostenibilità. Insieme a lei lidi di Milano Marittima, Cervia, Marina Romea e altre.

"Siamo profondamente onorati per questo risultato – dice Daniela Bartoli, una dei nove soci dello stabilimento cattolichino –. Essere citati in una guida così prestigiosa ci riempie di orgoglio per il lavoro svolto e ancora da svolgere in termini di servizio e sostenibilità".