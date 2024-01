L’amarcord

Amarcord sui banchi. Dopo cinquant’anni i ragazzi del ’66 che frequentavano la scuola elementare Alba Fogliano di Riccione si sono ritrovati nei giorni scorsi attorno al tavolo di un ristorante per festeggiare il tempo passato

e rispolverare i ricordi

di quando portavano

ancora il grembiule

rosa e azzurro.

Un incontro che è stato organizzato grazie alla

regia di ‘Basco’ Baschetti

e con la musica affida

a Chumpy Trombetti.

Grandi complimenti per le ragazze che, a detta dei compagni, sono ancora in ottima forma. Risate e aneddoti scolastici per concludere la serata.