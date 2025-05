Lambrette, vinili e tanto vintage. In centro arriva ’Cattolica retrò’

Musica live, cultura mod, esposizione di lambrette da collezione, scooter e auto d’epoca, pin up, soul man, food truck in stile vintage e la travolgente musica beat, soul, boogie woogie, rock ‘n roll, con gli iconici Montefiore Cocktail e i top RivieraBeat Djs.

"Cattolica retrò, musica, movimento e stile in tre episodi" è il nuovo evento organizzato dall’amministrazione comunale assessorato al turismo che per tre giorni, da venerdì 31 maggio al 2 giugno, porterà in città il gusto di vivere all’insegna della rievocazione di un’epoca che fece sognare tanti giovani.

Sabato 31 maggio, alle ore 14.30, in piazza Primo Maggio, ritrovo di Lambrette d’epoca o scooter, in collaborazione con Rimini Lambretta centre, a cura di Modcast with Eddie Piller & Friends. Alle ore 15.30/16.00 partirà la sfilata delle Lambrette, che da Cattolica centro e lungomare viaggerà in direzione Piazzetta Valbruna di Gabicce Monte.

Domenica 1 giugno, in piazza Primo Maggio alle ore 20 si terrà l’attesissimo live de Montefiori Cocktail e molto altro ancora.

lu.pi.